La richiesta di revoca dell’intitolazione dell’Oasi verde a Susetta Guerrini è arrivata oggi in discussione in commissione toponomastica.

I consiglieri hanno discusso a lungo le diverse proposte ma non c’è stato voto.

“L’intitolazione di un parco così importante, in quanto “polmone verde” della città, è sicuramente un’occasione unica. Nonostante alcuni problemi – spiega Fabio D’Achille, componente della commissione – che ci sono stati, per i quali l’amministrazione si è scusata, c’è una continua attenzione al decoro del parco e la manutenzione punta ad una implementazione ambientale che non potrà che migliorare l’area nel suo complesso”.

Proprio la mancanza di decoro e manutenzione sono alla base della richiesta di revoca.

Anni di incuria, tra erba alta e cartellonistica a terra, non hanno reso merito alla professionalità e alla memoria della giornalista di Latina scomparsa prematuramente.

Secondo i consiglieri di Lbc l’intitolazione del parco a Susetta Guerrini è importante perché porta fuori dall’oblio il nome della giornalista pontina apprezzata e amata dalla città al punto da essere proposta per “8 marzo – Tre donne, tre strade”, l’avviso pubblico che il Comune di Latina emanò per condividere la scelta con la cittadinanza.

“La condivisione con la città, un punto sul quale l’assessore Patrizia Ciccarelli si è molto soffermata oggi, sottolineando l’importanza dal punto di vista umano, più che politico, di questa intitolazione. Lbc è rimasta compatta nel confermare la bontà della scelta del nome per tutta l’area del parco anche basandosi su questo – spiega il presidente Celina Mattei – Trovo che sia l’assessore che il sindaco Damiano Coletta, intervenuto oggi eccezionalmente durante la seduta, siano stati molto bravi a riportare la discussione su un piano più umano e meno politico. È la città che ha voluto questa intitolazione, che è ormai patrimonio di tutti”.