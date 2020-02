Il campo rom di Al Karama resta al centro delle polemiche.

In particolare, nel mirino del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gaia Pernarella, è finito il protocollo di intesa approvato con delibera di giunta regionale per la riqualificazione del campo.

“Invece di procedere a un’attività costante di integrazione come ci chiede l’Europa, a Latina si sposta temporalmente e fisicamente il problema dei campi rom. Quando lo scorso mese di gennaio abbiamo appreso dell’imminente sottoscrizione dell’accordo – spiega la Pernarella – con pazienza abbiamo atteso la pubblicazione dell’atto scoprendo così quanto in realtà già immaginavamo ovvero che il finanziamento e il provvedimento di bonifica dell’area di Al Karama, e di quella adiacente dove verranno installati moduli abitativi sostitutivi, prende il via nel maggio 2008″.

Come viene citato nella delibera l’allora presidente del Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia.

“Epoca a cui di fatto risale il progetto del Comune, poi finanziato dalla Regione, per la realizzazione di un nuovo campo. Una bonifica dei luoghi e una fornitura di moduli abitativi rimasta in sospeso e che oggi si vorrebbe riprendere, i lavori dureranno ben un anno e mezzo, creando quello che a tutti gli effetti – prosegue la Pernarella – ci sembra essere un nuovo campo provvisorio che temiamo possa diventare niente altro che un ampliamento del vecchio che tra l’altro ci risulta ancora in difetto per quanto riguarda i requisiti urbanistici posti dalla legge regionale del 1985″.

Proprio la Pernarella era stata prima firmataria di un’interrogazione e di una mozione sul tema nella scorsa legislatura.

“Il tutto mentre l’Unione Europea da quasi un decennio ci chiede come e quando riusciremo a garantire accesso all’istruzione, occupazione, assistenza sanitaria ed alloggi superando quella che ancora oggi è emarginazione sociale, discriminazione, povertà e illegalità, un ghetto – conclude l’esponente del Movimento 5 Stelle – dove le prime vittime sono donne e bambini, come anche gli episodi di cronaca ci raccontano quasi quotidianamente”.