Il maltempo ha imposto una correzione del calendario previsto per effttuare gli interventi di sanificazione delle strade a Latina.

Secondo le previsioni il maltempo si protrarrà fino a giovedì 23 aprile, il servizio quindi sarà svolto secondo un nuovo programma:

24 aprile 2020 – dalle 19 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali di: Latina Scalo, Quartieri Q4 e Q5, Latina mare, compresi Borgo Sabotino e Borgo Grappa.

27 aprile 2020 – dalle 19 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali di: Borgo Carso, Borgo Podgora, Tor Tre Ponti, Chiesuola, Le Ferriere, Borgo Piave, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Isonzo.

28 aprile 2020 – dalle 19 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina.

29 aprile 2020 – dalle 19 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

30 aprile 2020 – dalle 19 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido.

4 maggio 2020 – dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

Durante il trattamento si raccomanda ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, di chiudere porte e finestre e di tenere in casa gli animali domestici.