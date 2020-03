Respinta senza possibilità di appello la proposta formulata ieri, ed inviata anche al prefetto di Latina, da parte del centrodestra sul rinvio dell’approvazione del bilancio di previsione.

“L’approvazione del bilancio comunale non può aspettare che si risolva l’emergenza coronavirus. Dall’approvazione del documento, infatti, dipendono molti dei servizi essenziali per i cittadini, che verrebbero – spiegano i consiglieri comunali di Lbc – messi a rischio o subirebbero un grave rallentamento in assenza di fondi”.

Ad esempio non potrebbe essere effettuata la gara i servizi sociali, per i quali l’attuale affidamento è in scadenza a fine aprile; oppure non si potrebbe dar seguito all’impegno di riparazione delle nostre strade.

“Gli uffici stanno facendo un grande lavoro, considerando anche che si tratta dei primi giorni di smartworking per un centinaio tra dirigenti e dipendenti, ma la situazione si sta assestando positivamente. D’altro canto resta ferma la necessità di venire incontro ai cittadini, fortemente gravati sotto ogni aspetto dall’emergenza in corso in queste settimane ed il chiaro indirizzo dato è quello di compiere ogni sforzo per per venire incontro alla nostra comunità”.

Per le tasse comunali (Tosap e Icp) si sta lavorando per prorogare le scadenze.

Riguardo alla Tari, per il terzo anno consecutivo e nonostante rincari stabiliti in ambito regionale non ci saranno aumenti: anche questo è un segno di responsabilità per la popolazione, ad oggi aspettiamo anche eventuali altre deroghe che solo il governo può dare.

Un ulteriore aiuto alle famiglie sarà dato scalando il pagamento della retta degli asili nido da marzo ad aprile.

“Come gruppo consiliare di maggioranza rinnoviamo l’appello alle altre forze politiche a condividere con noi il peso di questa responsabilità e lavorare insieme per il bene di tutta la città, evitando – concludono – quindi tatticismi e polemiche che in questa fase non sarebbero di giovamento per alcuno. Come giustamente sta avvenendo a livello nazionale anche a livello locale la politica è chiamata a compiere un atto di responsabilità e consapevolezza, riunendosi con tutte le dovute prescrizioni sanitarie e approvando per i propri cittadini un atto fondamentale per fornire loro i dovuti servizi”.