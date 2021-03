L’uomo morto ieri sera dopo essere stato sorpreso all’interno di un appartamento a Borgo Faiti si chiamava Guido Fusser, e aveva 52 anni. Era di Aprilia e ieri sera è deceduto dopo un volo di tre metri dal balcone della casa in cui era entrato con alcuni complici.

Gli amici lo hanno lasciato a terra e sono fuggiti per evitare l’arresto. Per il 52enne invece non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La polizia sta ora indagando per individuare gli altri membri della banda.