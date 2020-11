Aveva seminato il panico, ieri pomeriggio, sulla via dei Monti Lepini, alle porte di Latina. Sorpassi azzardati e pericolosi fino all’urto contro un’altra auto, finita nel fosso che costeggia la carreggiata.

Dopo l’urto, il pirata ha pensato bene di darsela a gambe senza accertarsi delle condizioni della persona che aveva urtato. C’è voluto l’intervento del 118 per soccorrerla, e quello dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto.

E’ stato visto, il numero di targa segnalato e, in serata, la macchina, una mercedes coupè è stata recuperata. Sull’auto chiari ancora i segni dell’urto.