“Lo sviluppo del quartiere Pantanaccio, come del resto di Latina, non ha alcun bisogno di retorica ma necessita, senza se e senza ma, di fatti concreti. Gli stessi che il sindaco Coletta e Lbc non riescono a dare nonostante tantissime dichiarazioni di intenti a cui, dal 2016 ad oggi, siamo costretti ad assistere. Eclatanti, per non dire inopportune, le dichiarazioni in questo contesto del consigliere comunale e presidente della commissione ambiente, Loretta Isotton, che forse non si è resa conto di come le sue parole, a seguito dell’ennesima denuncia effettuata dal Comitato Pantanaccio, siano non solo fuori tema ma soprattutto sottolineino come in anni di governo della città siamo ancora nella fase delle ipotesi”.

Si apre così l’intervento del consigliere comunale della Lega a Latina, Vincenzo Valletta.

In questi giorni il Comitato Pantanaccio ha chiesto, in rappresentanza delle istanze dei residenti del quartiere, un’assunzione di responsabilità da parte del Comune di Latina, quindi di chi oggi lo rappresenta in termini di maggioranza, al fine di prendere una posizione netta su un progetto di edilizia residenziale pubblica, quello de “I Pianeti”, inadeguato, altamente impattante ed obsoleto rispetto alla sua redazione e all’evoluzione avvenuta nell’area.

“La risposta non può ridursi a un mero “parteciperemo alla conferenza dei servizi” o “il progetto viene da lontano” o peggio ancora “è all’attenzione della Regione”. Perchè questo segnala solo come chi ha il dovere, non opinabile, di intervenire a tutela e garanzia dei cittadini e del territorio che rappresenta, si limita a fare spallucce”.

I residenti chiedono marciapiedi, sicurezza sulle strade, la risoluzione delle criticità, per fare solo alcuni esempi, legate al sistema fognario e a quello della viabilità, deficitario e inadeguato.

“Il comitato ha segnalato delle problematiche, la fascia frangivento di via Mercurio e il fosso su via Congiunte, entrambi da manutenere, che ci ha spiegato la Isotton, come se nessuno lo sapesse, “sono di competenza regionale e consorziate, e non comunale”. Chi deve far leva sugli Enti sovra ordinati per chiedere che vengano risolte se non il Comune? I cittadini, tutti, non si possono sentir dire che sono state pitturate alcune panchine e che sono in vista, senza che sia consentito sapere quando, con quali tempistiche e modalità, ci sono la realizzazione di un parco attrezzato, la realizzazione di orti urbani e dell’importantissima pista ciclopedonale che metterà in collegamento il quartiere Pantanaccio con Villaggio Trieste”.

Progetti annunciati proprio ieri dal consigliere comunale di Lbc, Isotton, in replica alla nota del Comitato Pantanaccio.

“Tutte questioni – conclude Valletta – non vecchie ma strutturali in termini di criticità che pesano sui cittadini che dovrebbero essere oggetto non di azioni future ma di quelle che, se si trattasse di una amministrazione seria e capace, di quelle fatte in quasi cinque anni di governo di Latina. Ascoltare i cittadini non significa, per quella che Lbc e Coletta, fanno passare per gentile concessione, far sfogare le persone e mettere in archivio le criticità esposte. Significa prenderle in carico e capire come risolverle anche in tempi rapidi. Ma dal 2016 è chiaro che questa, purtroppo, è pura fantascienza”.