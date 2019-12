Tre ordinanze sono state pubblicate oggi sull’albo pretorio del Comune di Latina.

Tutte sono finalizzate alla demolizione degli edifici di via Roccagorga, via Quarto e Borgo Piave.

Le strutture erano state realizzate in base ai cosiddetti piani particolareggiati poi dichiarati illegittimi.

I piani erano stati prima sospesi e poi annullati, dal commissario straordinario Barbato.

Per la struttura di via Piave si ordina alla società Piave Costruzioni di Vincenzo Malvaso, di provvedere con decorrenza immediata e non oltre novanta giorni (90 gg) dalla data di notifica della presente, alla demolizione a proprie cure e spese, delle opere edilizie abusivamente realizzate e descritte in premessa e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne anche il palazzo di via Roccagorga, unico ad essere abitato, si legge nell’ordinanza che “trascorso infruttuosamente il termine, senza che sia stata eseguita la demolizione, a seguito di accertamento di non ottemperanza, verrà applicata una sanzione pecuniaria, pari a 20mila euro in relazione all’entità dell’abuso”.

L’atto, firmata dal dirigente del settore, Eleonora Daga, arriva dopo la decisione del Consiglio di Stato del 26 settembre 2019, in cui si , in cui si respingeva il ricorso sull’annullamento del PPE R6 che cita testualmente: “Tra gli interessi pubblici “autoevidenti” vi è proprio quello all’ordinato assetto urbanistico rispetto al quale anche l’eventuale affidamento maturato dai privati, nella legittimità e stabilità della pianificazione urbanistica attuativa, deve essere considerato recessivo, specie, se come nella fattispecie, gli atti illegittimi riguardino una larga parte del territorio”.

Infine, per quanto concerne la struttura di via Quarto, l’unica ferma alle fondamenta, e risultato privo di legittimità urbanistico edilizia oltre che in contrasto con le norme tecniche del vigente piano, si ordina il ripristino dei luoghi entro il termine dei 90 giorni.