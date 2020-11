Latina ha bisogno di un assessorato dedicato esclusivamente ai fondi europei, una persona capace di intercettare le occasioni provenienti dall’Europa calandole sul territorio.

Ne è convinto Andrea Tiberi, presidente dell’Associazione Futura che sposa la proposta lanciata dal consigliere regionale del Partito democratico, Enrico Forte.

Il Politecnico di Milano spiega, infatti, che con una delega ad hoc aumentano le chance per ottenere risorse.

“Le risorse comunitarie rappresentano una grande opportunità per tutti: privati, imprese ed Enti locali. Spesso – spiegaa Tiberi – le risorse che arrivano a pioggia dall’Europa non sono intercettate e sfruttate nel modo migliore. L’istituzione di un assessorato dedicato rappresenta un’ occasione di crescita per Latina, una delega strategica”.

Proprio l’analisi dell’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano, volta a mappare su scala nazionale le performance dei Comuni in materia di accesso e utilizzo dei Fondi Europei, mostra come sia proprio la presenza di una delega politica dedicata all’Europa a impattare sull’efficacia dell’azione del Comune; la media di progetti per ogni Ente passa da 3,1 progetti nei Comuni che ne sono sprovvisti ai 6,7 di quelli che hanno un assessore dedicato.

“Quindi – conclude il presidente Tiberi – non solo un assessorato ad hoc, ma è anche necessario che il personale degli uffici tecnici partecipi a corsi di formazione sulle politiche comunitarie. E’ ormai indispensabile in questo periodo di crisi economica sviluppare competenze interne e il nostro Comune è dotato di risorse umane in grado di farlo nel migliore dei modi. L’appello alla maggioranza che governa questo Comune è quello di non farsi cogliere impreparata poiché la maggior parte dei fondi del Recovery Fund dovranno essere spesi in tempi brevi”.