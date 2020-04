Era stato sorpreso quattro giorni fa, il 18 aprile, mentre si aggirava per Latina, lungo la provinciale 45, sprovvisto di patente.

L’uomo, di 32 anni di Sezze, è risultato privo del documento poichè gli era stato ritirato nel 2007.

Il 32enne, inoltre, che è incappato nei controlli del territorio per verificare il rispetto delle misure per il Covid 19, era alla guida di un’auto di un suo amico senza un giustificato motivo.

Da accertamenti gli operatori della polizia stradale verificavano anche che l’auto era priva della prescritta copertura assicurativa.

Al 32enne, originario di Sezze, venivano contestate tre infrazioni al Codice della strada riguardanti la guida senza patente, la mancanza della prescritta assicurazione dell’auto e mancanza di giustificato motivo in violazione alle disposizione per il Covid 19, per un ammontare di 6.511 euro con conseguente fermo amministrativo per tre mesi del veicolo Lancia Y.

Sanzione al Codice della strada anche per il proprietario dell’autovettura per incauto affidamento del veicolo per 398 euro.