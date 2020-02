Arrestato Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, perchè ritenuto responsabile di detenzione d’arma da fuoco, ricettazione e spari in luogo pubblico.

Ieri sera, intorno alle 20, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in via Moncenisio, nei pressi di alcune abitazioni in cui vivono appartenenti alla famiglia Di Silvio.

Sul posto sono intervenute nell’immediatezza le volanti e personale della squadra mobile.

Il primo sopralluogo effettuato ha fatto emergere la presenza di alcuni fori di proiettile che avevano infranto la finestra del piano terra di una palazzina ed il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata.

Le prime risultanze investigative hanno consentito di individuare il luogo da dove i colpi d’arma da fuoco erano stati, poco prima, esplosi.

Si tratta del cortile dell’abitazione in cui vive la famiglia di Costantino Di Silvio, detto “Patatone”, detenuto a Rebibbia per il reato di omicidio volontario.

Acquisiti, inoltre, elementi utili per arrestare Ferdinando Di Silvio, di 19 anni, che è stato trasferito nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono tuttora in corso serrate indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.