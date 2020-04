Una crisi senza precedenti. Una città come Latina, capoluogo di provincia, che è chiamata a ripartire ma non sembra averne la forza.

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus si è innestata su un terreno in cui la crisi economica e sociale era già radicata.

Servono scelte chiare, azioni decise le risorse adeguate per metterle in campo. Servono responsabilità e la capacità di commisurare ogni scelta sulla lunghezza dei singoli comparti e dei territori.

“Dal tavolo Patto per Latina è emerso quello che già pensavamo da tempo: la politica deve acquisire il ruolo che ha perso in questa città: deve pensare ed agire! E deve farlo in tempi brevi. Invece ci accorgiamo che il sindaco Damiano Coletta e Lbc continuano a temporeggiare. I commercianti in queste ore hanno lanciato un disperato grido d’allarme denunciando l’immobilismo della politica.

Serve – spiegano i consiglieri comunali di opposizione, Giovanna Miele e Matteo Coluzzi – concretezza, non attendismo. Da parte nostra abbiamo dimostrato di essere propositivi”.



Le cose urgenti da fare sono, secondo Miele e Coluzzi, almeno due: annullare la tassazione per i mesi in cui le attività commerciali sono state chiuse. E prevedere per i commercianti per l’intera durata delle chiusure, sospensione e rateizzazione dei pagamenti alla ripresa delle attività.



“Il Comune ha il dovere di ascoltare il grido d’allarme dei cittadini. Allo stesso tempo bisogna fare una mappatura puntuale di tutte le persone in difficoltà, delle nuove povertà e fare in modo che i Servizi sociali abbiano risorse sufficienti per garantire sostegno certo e congruo per ognuno. E bisogna diminuire i passaggi burocratici in modo da dare risposte celeri a chi ha bisogno di aiuti e sostegni. Non bastano tavoli e incontri, servono autorizzazioni veloci per estendere l’uso del suolo pubblico e l’individuazione di aree idonee in città per permettere alle attività di lavorare secondo le prescrizioni di sicurezza. Chiediamo un immediato incontro con sindaco e dirigenti per dare seguito alle istanze dei commercianti in vista della riapertura delle attività nella Fase 2″.