273.114,35 euro, a tanto ammonta il finanziamento destinato al Comune di Latina per il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi rivolti ai bambini tra i 3 e i 14 anni, per quanto riguarda le attività educative e ricreative che si svolgeranno tra giugno a settembre 2020.

La somma fa parte dei 150 milioni che il Governo ha stanziato sul fondo delle politiche per le famiglie.

“Ci impegneremo – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Gianmarco Proietti – perché le risorse non rappresentino solo un aiuto economico per le famiglie ma un’opportunità di miglioramento della qualità dei servizi offerti”.

Nel frattempo, questa mattina, il sindaco Damiano Coletta e l’assessore Proietti hanno accolto i primi bambini e le prime bambine nel centro estivo aperto presso la scuola comunale di San Marco.

È la prima volta a Latina che il Comune apre dei centri estivi. Oltre a quello di San Marco, totalmente a gestione comunale, ci sarà infatti una seconda struttura affidata alla cooperativa che opera per conto dell’Ente presso il nido di via Gran Sasso d’Italia. Tutta l’azione sul campo è coordinata e affiancata dall’azione dell’ufficio pubblica istruzione.

“Il lavoro svolto sta dando i suoi frutti. Sui centri estivi – conclude Coletta -. è in corso da settimane un’attività complessa e attenta da parte degli uffici della Pubblica Istruzione, che ringrazio in maniera particolare. I bambini e le bambine sono stati tra i più colpiti dalla pandemia e ora che le condizioni lo consentono, vogliamo fornire alle famiglie tutti gli strumenti per potere tornare a fruire dei servizi educativi. Anzi, lavoreremo duramente nel tentativo di migliorare la qualità dell’offerta“.