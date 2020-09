Netta presa di posizione da parte degli skaters di Latina dopo la notizia inerente la decisione della giunta Coletta di procedere alla realizzazione di un parco dedicato.

Questione che nei giorni scorsi, a margine dell’ufficializzazione, aveva sollevato non poche polemiche inerenti non il progetto quanto piuttosto il luogo scelto per ospitarlo, il Parco Falcone Borsellino.

L’area è quella un tempo dedicata al pattinaggio e da anni ormai in disuso che sarà ristrutturata, per un importo complessivo pari a 150 mila, per essere adeguata alle nuove esigenze.

“Dal pomeriggio del 1 settembre, quando si è diffusa la notizia della delibera sullo Skatepark, il sentimento prevalente nella nostra comunità è uno solo: gioia infinita. Per noi è “la realizzazione di un sogno”. A chi afferma – spiegano in una nota gli skaters – che l’amministrazione comunale non ha parlato con gli skaters dobbiamo segnalare invece che l’amministrazione è da mesi in contatto con membri della nostra comunità con cui ha condiviso la scelta della location e della dimensione dello skatepark”.

A sollevare il nodo del mancato dialogo e dell’inopportunità, sotto il profilo della sicurezza del luogo scelto per la nascita dello skatepark, era stata una delle sue principlali promotrici, il capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani ch aveva chiesto la rettifica della delibera e la scelta di un luogo idoneo accusando l’amministrazione di aver calato la scelta dall’alto sulla spinta della fretta e non del confronto con i diretti interessati.

E proprio sull’idoneità della location nel parco Falcone e Borsellino gli skaters hanno messo nero su bianco le proprie considerazioni.

Ci sono, infatti, centinaia di skatepark nel mondo costruiti in parchi con alberi e piante. Essendo tutti all’aperto, sono soggetti a foglie, sassi, terra, sabbia o aghi di pino; tenerlo pulito per gli skaters è un momento di responsabilità e di aggregazione. Inoltre la presenza di alberi è molto utile, ne permette l’utilizzo d’estate senza per questo ‘squagliarsi’ sotto il sole (bensì rimanendo ombreggiati, ossigenati e rinfrescati).

“Data la sua ubicazione centrale nel parco Falcone e Borsellino, permette a tutti di raggiungerlo facilmente anche con i mezzi pubblici. Inoltre – concludono – riutilizza e recupera l’area della vecchia pista di pattinaggio ormai inutilizzabile e riqualifica il parco dal punto di vista della sicurezza e della vivibilità. Un luogo a volte poco rassicurante da frequentare (perché deserto), vedrà la presenza costante di tante persone e darà un ritorno economico sulle attività commerciali circostanti, del centro e sul loro indotto”.