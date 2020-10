I monopattini elettrici che hanno invaso la città di Latina negli ultimi giorni sono, all’apparenza, uno stimolo al cambiamento, all’assunzione di comportamenti virtuosi, alla voglia di arrecare il minor danno possibile ad un pianeta che stiamo avvelenando e che, prima o poi, in qualche modo, deciderà di liberarsi di questo virus chiamato umanità.

Ma il tentativo, almeno fino ad ora, ha dato qualche esito rivedibile. Scorrazzare con il mezzo elettrico, ecologico, facile da trasportare e che si infila dappertutto, nelle strade e sui marciapiedi non è un gioco. Cosa che non tutti hanno capito, soprattutto i più giovani.

Con l’educazione stradale non si scherza. E non sono mancati, negli ultimi giorni, casi in cui i fruitori di questo servizio siano rimasti coinvolti in incidenti stradali.

L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto lunedì pomeriggio, nei pressi del all’Aviatore. Un’auto condotta da una donna è finita contro il mezzo guidato da un 16enne che è rimasto ferito. L’adolescente ha sbattuto la testa sul parabrezza dell’auto ed è stato trasportato in ospedale.

Le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio accende i riflettori sul problema della sicurezza di questi mezzi, o meglio, dell’uso disinvolto che ne fanno alcuni.

Altri episodi simili accaduti nei giorni scorsi non fanno che confermare l’allarme.

Servono soluzioni, prima che qualcuno si faccia male sul serio.