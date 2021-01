Aggredito, picchiato e derubato. Questa la disavventura capitata ad un giovane barbiere, di origine pakistana, proprietario di una attività a Latina, all’angolo tra via Epitaffio e via Quinto Ennio, quindi all’immediata periferia del capoluogo.

Il tutto si è consumato in pochi istanti: erano circa le 19, un orario in cui la gente è ancora in giro ma nel negozio c’era solo il proprietario. Un uomo è entrato nel locale, ha minacciato e poi picchiato, spingendolo a terra, il proprietario. Poi si è impossessato dell’incasso dandosi alla fuga a piedi verso il centro città.

Riavutosi dallo choc, il giovane barbiere ha avvisato il 113. I poliziotti della squadra volante, arrivati sul posto, hanno raccolto le sue dichiarazioni. Fornito un identikit sommario, è partita la caccia all’uomo. Si tratta di un uomo piuttosto alto e con una folta barba. Anche se, c’è da giurarci, sapendo di essere ricercato per prima cosa si raderà completamente…

Soccorso dai sanitari del 118, l’aggredito ha riportato una sospetta frattura al naso ed ha un occhio pesto.

Nel negozio, luogo dell’aggressione, anche i poliziotti della scientifica alla ricerca di trace utili alle indagini.