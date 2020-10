Ci sono modi e modi per risolvere le diatribe, soprattutto quelle futili come un salto di fila alle poste. La via scelta ieri mattina da alcune persone alle poste di Latina è, di certo, quella sbagliata.

A quanto pare, infatti, ieri una ragazza, straniera, con figlio piccolissimo al seguito, ha provato a saltare la fila ed è stata prima rimproverata, quindi addirittura aggredita da altre 4 donne.

Il tutto si è svolto sotto gli occhi di decine di testimoni, ma solo un paio di loro si sono fatti avanti per raccontare l’accaduto. Il motivo potrebbe risiede nel fatto che le quattro persone che hanno aggredito la giovane donna sarebbero di origine rom, ed appartenenti alla famiglia Ciarelli.

L’aggredita, una ragazza polacca, è “accusata” dei suoi aggressori di aver tentato di saltare la fila, come detto. Le forze dell’ordine, però, non escludono che ci potessero essere precedenti e che l’aver provato a fare la furba da parte della straniera, sia stata solo una scusa.