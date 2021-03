Si sono ritrovati in piazza del Popolo, davanti al Comune, gli organizzatori della manifestazione per la scuola in presenza, seguiti da decine di famiglie. Maschere bianche, cappelli in testa da asino, cartelloni colorati, per protestare contro la chiusura degli istituti, una delle misure più gravose per contrastare il Covid-19.

La richiesta è quella che lo scorso anno, con il primo lockdown, nessuno ha avuto il coraggio di fare, data la situazione drammatica e nuova che il Paese e tutto il mondo stava vivendo. Adesso, però, a distanza di un anno, nonostante ancora il Covid non sia stato battuto, anzi siamo nel pieno della terza ondata con un aumento dei contagi, le famiglie si sono rese contodi quanto anche l’isolamento dei ragazzi, e il ricorso della didattica a distanza (per quanto meglio di niente), possano essere dannosi per i bambini e i ragazzi di tutte le età. Per non parlare dei sacrifici dei genitori e delle famiglie in genere per gestire la Dad, i divari tra chi può e chi no, permettersi una connessione veloce e tutti i pc e i tablet necessari.

Insomma i genitori sono preoccupati, come è emerso sui social, in risposta all’organizzazione della manifestazione, anche se ieri, domenica pomeriggio, le famiglie presenti erano soltanto una cinquantina, a Latina. Molte altre si sono riunite in diverse piazze d’Italia, ma molto ha influito – nonostante la manifestazione fosse autorizzata – i timore di assembramenti, perché la prudenza in questo momento è importante.

Chi c’era ha chiesto per tutti la riapertura delle scuole, un’attenzione ai bambini e ai ragazzi che finora nella gestione della pandemia, è mancata. Un cartellone di un ragazzo è in questo senso emblematico: “Dimenticati a distanza” e riassume anche l’impotenza che provato i suoi genitori e lo stato d’animo di questa generazione che tanto pagherà questa situazione.