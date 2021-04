Incendio in un gazebo adibito ai tamponi rapidi. Questa mattina, poco prima delle 6, il personale operativo dei vigili del fuoco è intervenuto in via Carturan, a Latina, davanti la farmacia, dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa.

Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento per evitare il propagarsi del rogo alle strutture vicine. Poi, insieme agli agenti di polizia è stato effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause.