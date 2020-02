Denunciato per furto un 22enne nato in Georgia, in italia senza fissa dimora.

Il giovane è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza dopo aver asportato capi di abbigliamento per la somma di 140 euro da un negozio all’interno del commerciale “Panorama”.

Il 22enne ha tentato di fuggire ma è stato prontamente bloccato dai carabinieri intervenuti.

La refurtiva è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario.