Si dice che l’occasione fa l’uomo ladro e l’occasione, questa volta, si è presentata in pieno centro a Latina.

Un furto in appartamento compiuto in un condominio giovedì nella centralissima piazza Buozzi.

Vittima un imprenditore di 55 anni che, lasciato l’appartamento per recarsi da un vicino, non ha ritenuto di dover chiudere il portone a chiave. Per i ladri, in qualche modo informati della cosa, non è stato difficile aprirlo con la tecnica della lastra di plastica infilata tra i battenti.

Una volta aperta la porta si sono fiondati sulla refurtiva riuscendo a trafugare preziosi per un valore che supererebbe abbondantemente i 100 mila euro…

Rimane il dubbio di come, all’interno di un condominio, i ladri siano riusciti a sapere che i padroni di casa stavano lasciando l’appartamento e che sarebbe stato facile entrare, fare il proprio lavoro ed uscire senza lasciare traccia…