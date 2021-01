Latina, non si fermano all’alt e fuggono abbandonando un auto rubata.

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio che incidono negativamente sulla sicurezza dei residenti.

Il controllo del territorio è uno degli ambiti nel quale i carabinieri sono più presenti in tutto lo stivale… E ovviamente anche in provincia di Latina. E proprio durante questi controlli che molti male intenzionati finiscono per desistere dai loro intenti delittuosi.

Cosa che è puntualmente successa anche la scorsa notte. Una pattuglia Carabinieri del Comando Stazione di Borgo Grappa, intercettava un’auto cercando di fermarla, ma il conducente tirava diritto non fermandosi all’alt imposto dai carabinieri.

L’auto, con a bordo tre persone, tentava la fuga per le vie del borgo, inseguita dai militari, ma finiva la sua corsa contro un cancello. Un impatto evidentemente non grave, visto che tutti e tre facevano perdere le proprie tracce sparendo nelle campagne.

Il mezzo veniva posto sotto sequestro ed al suo interno venivano rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso. Non solo, anche un’apparecchiatura elettrica per disturbare le frequenze radio. Come se non bastasse, l’automobile risultava rubata a Pomezia appena un paio di giorni fa.