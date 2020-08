“Conosciamo le problematiche irrisolte di Latina e le polemiche di questi giorni sono solo un riproporsi di lacune già note. Credo che infierire oggi su Lbc sia come sparare sulla Croce Rossa: è evidente che la loro esperienza amministrativa stia volgendo al termine con un’infinità di nulla di fatto”.

Si apre così l’intervento dell’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Latina, Andrea Marchiella.

Una voce che emerge dalla semplice opposizione e va oltre il contesto stesso che l’assise comunale rappresenta.

Una voce che si fa coro quando apre al confronto e al dialogo con tutti gli altri partiti de centrodestra al fine di mettere insieme le forze e non farsi trovare impreparati, e soprattutto divisi, alle amministrative che nel capoluogo si terranno proprio il prossimo anno.

“L’importante è farci trovare pronti nel momento in cui saremo chiamati a governare e risollevare la città, puntando a riportare la vera politica al centro delle questioni. Da capogruppo ho sempre promosso un confronto con i colleghi Calandrini, Celentano, Ialongo e Tiero, così come ho apprezzato il gran lavoro svolto da Gianluca Di Cocco attraverso il coordinamento comunale. Mi conforta questa unità di intenti e mi rende ottimista la piena sintonia con gli altri partiti del centrodestra: siamo pronti a confrontarci sul programma e sono certo che ogni realtà metterà a disposizione le sue competenze per elaborare un piano d’azione in grado di colmare le tante lacune di questi anni”.

Nel suo “guardare oltre” l’esponente di Fratelli d’Italia non trascura comunque dei concreti riferimenti al presente.

“Prendo spunto dalla protesta dei residenti di borgo Grappa per il perdurante immobilismo su Rio Martino: la nuova amministrazione dovrà farsi trovare preparata per raggiungere un’intesa con la Provincia e fare in modo di rilanciare e valorizzare un’area dall’enorme potenziale, turistico e produttivo. Cerchiamo – conclude Marchiella – di analizzare in maniera costruttiva anche le priorità del momento: a settembre bisogna far ripartire le scuole, di importanza vitale per tutti, e bisogna fare in modo che lo sport ricominci in maniera dignitosa negli impianti comunali. Mi auguro che la maggioranza riesca a centrare almeno questi obiettivi, evitando certe ostinate prese di posizione”.

L’unità del centrodestra è una priorità. Che l’appello giunga proprio da fratelli d’Italia che a Fondi e Terracina ha scelto la strada non tanto della corsa solitaria a sindaco quanto del contrasto, anche sul piano personale con i leader di lega e forza Italia, apre uno spiraglio alla ricomposizione.

Ma su tutto grava l’esito delle amministrative che darà un segnale a tutta la provincia su quelli che potrebbero essere non solo gli scenari ma i rapporti di forza futuri.