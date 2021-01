Un forte odore di gasolio ha causato, questa mattina, l’evacuazione della scuola primaria del Gionchetto. I dirigenti dell’istituto hanno chiamato i vigili del fuoco e mandato gli studenti a casa per ragioni di sicurezza.

A quanto è dato sapere l’odore, decisamente spaventoso, si è sprigionato da un serbatoio che conteneva gasolio, ma ormai in disuso da decenni (la scuola viene riscaldata dal metano ormai dagli anni ’80…) e dimenticato.

Dopo l’allarme, presso la scuola è arrivato personale di carabinieri e Arpa, oltre agli addetti del servizio manutenzioni del Comune.

L’ispezione avrebbe permesso di accertare altre carenze, per cui si valuta la possibilità di chiudere la scuola per qualche giorno in modo da poter riportare la situazione alla normalità.