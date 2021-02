La Cisl di Latina ha organizzato per sabato mattina in piazza del Popolo un flash mob per sollecitare l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), ad autorizzare i monoclonali anche in Italia.

Si tratta di un farmaco che cura il Covid-19, ordinato in dosi massicce per Stati Uniti, Canada, Israele, Germania (senza attendere l’autorizzazione dall’Europa), Inghilterra e Ungheria. L’italia invece, se non sarà autorizzato, non potrà usufruirne.

“La Germania – ha spiegato Roberto Cecere – ha approvato 400milioni di euro per curare la popolazione tedesca, dosi che saranno prodotte tutte a Latina. Se l’Italia non si muove, come ha detto Aldo Braca, il titolare della Bsp Pharmaceuticals del capoluogo pontino oggi su Il Fatto – saranno occupate tutte le linee di produzione. E’ un’iniziativa rivolta a tutta la città: la cura riguarda tutti gli esseri umani”.

Gli ultimi studi sugli anticorpi monoclonali, dice sempre Braca sul quotidiano Il Fatto, confermano una riduzione del rischio di morte del 70%.

Tra le ipotesi che possano aver fermato il farmaco in fiale forse un eccesso di prudenza e burocrazia o conflitti di interesse di chi deve decidere, difficile dirlo. Fatto sta che altri paesi lo stanno già utilizzando e l’Italia rischia di attendere un altro anno per la sperimentazione.