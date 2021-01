Un brutto incidente stradale questa mattina a Latina, in una zona molto trafficata, causato da una donna che è andata a sbattere contro un’auto ferma.

I fatti si sono consumati in viale Nervi, praticamente di fronte al palazzo di Vetro.

Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a fare i rilievi del caso, oltre che a regolare il traffico mentre veniva prestato il soccorso all’unica persona coinvolta: si tratta di una 29enne che, alla guida di una Peugeot 207, è andata a urtare un auto posteggiata in doppia fila.

A giudicare dai rottami delle auto, la donna deve essere stata distratta da qualcosa perché sembra proprio non essersi accorta della presenza dell’atra auto sulla carreggiata, una Fiat Punto.

Un urto molto violento, come detto, tanto che la ferita è stata trasportata d’urgenza al vicino ospedale. Praticamente illesa, invece, la persona al voltante dell’auto urtata. A quanto pare, era rimasta in auto in attesa del suo passeggero sceso per una commissione.