Giovanna Miele studia da sindaco e da consigliere comunale di opposizione e indipendete tenta di diventare il cuore di una squadra che possa lavorare al rilancio di Latina e della sua provincia.

In questo contesto a segnare il passo erano e restano le infrastrutture di cui il capoluogo pontino è deficitario da decenni senza che nessuno dei tanti cantieri ipotizzati siano riusciti, nonostante le difficltà endemiche esistenti, ad entrare in cantiere.

“Risulta imprescindibile un’idea di città che si apra anche verso una mobilità che la renda appetibile e strategicamente interessante per investimenti di natura imprenditoriale turistica e industriale. A tale fine si rende necessario mettere in campo tutte le energie possibili per rendere attuabili importanti opere infrastrutturali tra le quali risulta prioritaria la strada Mare – Monti“.

Si tratta di un progetto già strutturato e analizzato sia in regione Lazio che in Comune di Latina che collega la stazione ferroviaria di Latina scalo con la marina di Latina attraverso un’unica strada a quattro corsie e in grado quindi trasformare Latina in una città con una rete viaria vantaggiosa per ogni tipo di utilizzo.

“Questa opera è in grado di rilanciare tutti i settori e permettere la realizzazione di una visione complessiva di città all’avanguardia. Proprio in questi giorni si discutera’ l’ approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio all’interno del quale ci sono importanti capitoli legati alla crescita e occupazione anche attraverso opere pubbliche e infrastrutturali, che potranno trovare finanziamento grazie ai fondi europei primi far tutti il recovery fund. Ritengo pertanto indispensabile – continua la Miele – fare un appello a tutti i consiglieri regionali di centrodestra, e non solo, della nostra provincia affinché conducano una battaglia per la realizzazione della Mare-Monti, da inserire appunto nel bilancio”.

Con l’Autostrada Roma-Latina e la Bretella Cisterna-Valmontone, la Mare Monti rappresenterebbe una chance per il rilancio e la crescita del litorale che, facilmente raggiungibile da ogni parte del territorio, creerebbe un effetto domino per la riqualificazione dell’intero litorale del nostro capoluogo.

“Latina deve cominciare a pensare in grande perché lo merita la sua storia e lo meritano i suoi cittadini, dobbiamo iniziare una rivoluzione culturale, economica e sociale che la proietti a città europea che non abbia nulla a che invidiare a tante altre realtà che godono solo di amministratori più lungimiranti e capaci. Oggi tutti i politici devono cogliere l’occasione unica e probabilmente irripetibile per dare impulso – conclude – alla realizzaziine di un’opera importante come questa perche il nostro futuro dipende anche da questo”.