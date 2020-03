Il Coronavirus e il timore di contagio non blocca un gruppo di persone che, ieri sera, noncuranti delle misure restrittive in atto, si sono riunite in via Dei Volsci a Latina.

Gli agenti della Volante, arrivati sul posto, dopo essere stati allertati per una possibile lite in strada, hanno accertato che si trattava di cinque ragazzi indiani, che non stavano litigando tra loro, ma, incuranti di quanto disposto dal decreto per contrastare l’epidemia da Covid – 19, si erano riuniti in gruppo per bere, ubriacandosi tra scherzi ed urla.

A termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati.