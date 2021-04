E’ qualche giorno fa la notizia di come il sindaco di Latina, Damiano Coletta, abbia aperto un proprio profilo personale su facebook.

Una mossa nel segno della trasparenza, verrebbe da dire, anche se in questo caso il passo fatto verso i cittadini ha avuto una deriva inaspettata.

Qualcuno, infatti, stando proprio alla denuncia apparsa sul profilo facebook del sindaco, avrebbe aperto un profilo falso, spacciandosi proprio per il sindaco Coletta. questa la denuncia apparsa sul profilo ufficiale:

“C’è qualcuno che si sta fingendo me su Facebook. Ignoro quali siano le sue finalità. Ha aperto un profilo personale a mio nome, rilancia i contenuti che pubblico su questa pagina e risponde anche ai cittadini. Sta commettendo un reato, anche grave. Mi auguro solo che non lo sappia e che abbia modo di giustificarsi alle autorità.

Mi preme avvisare tutti coloro che sono entrati in contatto con il profilo che vedete nell’immagine pensando di parlare con il sindaco. Non è così, è un profilo falso e ho già provveduto a fare le opportune segnalazioni a Facebook che si sta occupando del caso e presto prenderà provvedimenti.

Ripeto: se parlate con il profilo dell’immagine sotto, che porta il mio nome, non state parlando con me. L’unico modo per entrare in contatto con me su Facebook è farlo attraverso questa pagina”.