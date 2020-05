Arrestato per evasione un uomo di 54 anni di Latina.

L’uomo è stato notato dai carabinieri mentre si allontanava dalla propria residenza venendo quindi bloccato dai militari. Nel corso del controllo, dopo essersi divincolato con forza, l’uomo ha ingoiato un involucro contenente verosimilmente sostanza stupefacente dopo averlo estratto dalla tasca dei pantaloni.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stata trovata una busta in cellophane contenente cocaina del peso di 2,1 grammi nonchè materiale per il confezionamento e la pesatura di precisione.

L’uomo, ai domiciliari in attesa del rito per direttissima, è stato denunciato anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.