Erano diversi giorni che si recava in un negozio del centro di Latina e, dopo aver commesso un furto, si defilava alla chetichella.

Probabilmente ha pensato che nessuno lo avrebbe scoperto, ma questa sera ad aspettarlo c’erano i poliziotti della Volante che lo hanno arrestato mentre metteva a segno l’ennesimo furto.

L’uomo, pluripregidicato, già noto alle forze dell’ordine era agli arresti domiciliari, che puntualmente evadeva per compiere i furti sempre nello stesso negozio.

Condotto negli uffici della Questura per le formalità di rito ed avvisata l’autorità giudiziaria per l’uomo di 54 anni è scattato l’arresto per evasione e furto.

Il 54enne, attualmente detenuto nelle Camere di sicurezza della Questura, domani verrà giudicato per direttissima.