Un uomo di 45 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari della sezione radiomobile, unitamente ai colleghi della stazione di Borgo Podgora, sono intervenuti a seguito di una segnalazione.

L’uomo si era introdotto nella casa della figlia e i militari sono intervenuti per verificare che non vi fossero provvedimenti limitativi a suo carico considerato che era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Alla vista degli operanti, il 45enne si era nascosto dietro una porta ed ha aggredito uno dei militari, nel tentativo di darsi alla fuga, facendolo cadere a terra.

L’uomo è stato quindi bloccato e per lui sono scattate le manette.

E’ ora ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.