Ieri sera, 21 febbraio, ad un anno esatto dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, alle 20, ben oltre l’orario consentito delle 18, i poliziotti della Volante della Questura di Latina, percorrendo le vie del centro cittadino, hanno verificato la presenza all’interno di un’enoteca di alcune persone sedute intorno al bancone intente a consumare.

Effettuati i relativi controlli ed accertato che non vi era alcuna causa che giustificasse tale comportamento, gli operatori non hanno potuto far altro che contestare ai 5 giovani ed al titolare dell’esercizio commerciale le violazioni specifiche previste dalle disposizioni per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19. Per tale ragione è stata disposta la chiusura del locale per 1 giorno ed avviato un completo controllo amministrativo del locale che sarà svolto nei giorni prossimi.