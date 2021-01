E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre un uomo ed una donna dalle lamiere di un’auto ieri sera, alle porte di Latina. Un intervento salvavita, con i feriti affidati poi alle cure del personale del 118.

Uno dei due è rimasto incosciente durante i soccorsi, ed entrambi sono stati trasportato al pronto soccorso.

Dalle prime informazioni giunte, sembra che la Fiat Panda sulla quale viaggiavano percorresse la via Pontina a forte velocità. All’altezza dello svincolo per via Migliara 45, poi, lo schianto: attraversata la rotatoria, infatti l’auto si sarebbe girata più volte finendo la propria corsa contro il muro di un rudere, una vecchia casa abbandonata che, per altro, già lo scorso anno sarebbe stata protagonista di un episodio analogo.