“La situazione negli ospedali di Latina e’ la stessa che purtroppo si vive in tutto il Lazio, in tutta Italia e in tutto il mondo”.

Si apre così l’intervento di Valeria Baglio, responsabile sanità del Partito democratico nel Lazio e di Roberto Masiero, segretario circolo Pd sanità di Latina.

Il riferimento nasce a seguito della visita effettuata dagli esponenti di Lega e Forza Italia questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti.

“Stupisce che i consiglieri regionali di Lega e Forza Italia non si siano ancora accorti che viviamo in una grave emergenza sanitaria. Il direttore generale, tutti gli operatori sanitari si stanno impegnando al massimo per garantire assistenza ai malati di covid e per continuare a fornire le prestazioni ordinarie in maniera regolare. Se i consiglieri fossero entrati oggi al Goretti, nell’ispezione annunciata, avrebbero potuto constatare con i loro stessi occhi di cosa si parla. È fondamentale continuare ad agire con serieta’, competenza e sicurezza per l’utenza e i lavoratori – concludono gli esponenti del Pd – come si sta facendo ormai da mesi nella nostra regione, e’ davvero un momento decisivo per tutti”.