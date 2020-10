L’obiettivo è dare a Latina un governo stabile ed equilibrato, con radici forti in un programma lungimirante e chiaro, scevro da voli pindarici ma puntato sul pragmatismo e la capacità di realizzare i progetti nel breve e medio termine.

Questo uno dei capisaldi da cui Fratelli d’Italia intende impostare il dialogo anche con i possibili alleati del centrodestra.

“Creare un programma condiviso con cittadini e alleati del centrodestra e lavorare ancora più duramente in questi ultimi mesi di consiliatura”.

Questo quanto emerge nella nota congiunta a firma del senatore, Nicola Calandrini, del capogruppo, Andrea Marchiella e dei consiglieri comunali, Matilde Celentano, Raimondo Tiero e Giorgio Ialongo, del portavoce comunale Gianluca Di Cocco e del vice Luigi Pescuma nonchè del vice portavoce regionale Enrico Tiero.

Nell’incontro che si è svolto ieri si è fatto il punto di quanto fatto in questi quattro anni e mezzo di giunta Coletta, considerati dai presenti estremamente deludenti.

“Fratelli d’Italia – spiegano – continuerà il suo ruolo di opposizione avanzando proposte, mozioni e interrogazioni che possano essere uno sprone per l’amministrazione in carica a fare qualcosa di positivo per la città, duramente segnata dall’immobilismo a cui si somma ora anche la crisi scatenata dal Coronavirus”.

Si è poi parlato di programma elettorale a cui Fratelli d’Italia sta lavorando da mesi, con il contributo determinante del coordinamento cittadino.

“Non si tratterà di una fotocopia dei programmi precedenti, ma sarà un progetto fortemente innovativo e improntato al rilancio della città, anche alla luce del momento storico che è totalmente diverso rispetto al 2016 e che dovrà obbligatoriamente tenere conto delle conseguenze del Covid-19. Sarà altresì un programma condiviso con gli elettori e che Fratelli d’Italia sottoporrà agli alleati del centrodestra con cui andrà trovata una sintesi su una visione comune di futuro per Latina. L’obiettivo di tutti è prepararsi alla sfida del 2021, non solo per vincere ma per dare una svolta alla città di Latina, penalizzata da un civismo inconcludente”.