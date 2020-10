Una situazione che sta riversando nelle piazze di alcune città italiane tantissimi operatori ed imprenditori dei settori più colpiti dal decreto firmato nella notte tra sabato e domenica 25 ottobre dal presidente Conte.

Sono i rappresentanti dei settori più colpiti, dalle palestre ai ristoranti, dagli esercenti all’indotto, passando per gli organizzatori di eventi per fare solo alcuni esempi, dalle misure restrittive introdotte che di fatto sono l’ennesimo passo verso un nuovo lockdown.

“Noi sindaci – ha spiegato il primo cittadino di Latina Damiano Coletta – dobbiamo tutelare la salute dei cittadini e nello stesso tempo dobbiamo tutelare quella parte del settore produttivo che è stata più colpita pur se ha dimostrato senso di responsabilità nel gestire le misure di prevenzione sanitaria. Sono molto preoccupato per l’impatto economico e psicologico che si potrà avere nei settori della ristorazione, sport e cultura. La situazione sanitaria d’altro canto è preoccupante”.

In queste ore il presidente Conte ha annunciato “aiuti” immediati alle imprese più colpite. Ma si tratta di rassicurazioni che non bastano anche considerato come molte persone non abbiano ancora ricevuto la cassa integrazione inerente il primo lockdown.

“Concordo con il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – conclude Coletta – nel suo appello al Governo: ristoro concreto e immediato a chi chiude e rispetto delle regole e senso di responsabilità da parte dei cittadini. Solo se ci prendiamo questi impegni ne verremo fuori”.

Intanto a Latina, in piazza del Popolo, alle 18 di oggi si svolgerà una manifestazione degli operatori e degli imprenditori ma anche di cittadini che dopo l’ultimo decreto vedono le serrande abbassarsi non solo sulle proprie attività ma sul proprio futuro.