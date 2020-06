Nuvole, temperature miti, sono ormai pronte ad essere lasciate nell’armadio.

In queste ore, infatti, sono previsti consistenti innalzamenti delle temperature e un weekend di fuoco per Latina e provincia.

Già da qualche giorno anche l’afa sul territorio ha cominciato ad allungare il passo facendo percepire temperature più alte di quelle reali.

Latina si conferma infatti tra le 27 città più a rischio per le ondate di calore che, soprattutto per le fasce più deboli, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Già da oggi si prevede un innalzamento delle temperature fino a 31 gradi ma situazione peggiorerà la prossima settimana con ulteriori innalzamenti.