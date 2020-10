Evitare gli errori del passato, in particolar modo quelli che nel 2016 avevano portato alla vittoria di Damiano Coletta alle elezioni e cercare di non spostare troppo a ridosso delle amministrative del prossimo la scelta sul candidato sindaco e la squadra per supportarlo.

Questi i due imperativi su cui i partiti del centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si muovono in vista del rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nel capoluogo pontino.

In questi mesi gli appelli all’esigenza di trovare l’unità e a non compiere errori sono stati il filo conduttore delle dichiarazioni rilasciate dai leader dei partiti che dovrebbero riformare il tridente del centrodestra.

Ma quello che conta è quanto accade dietro le quinte tra riunioni su tavoli romani, pianificazione del calendario elettorale e valutazione dei rapporti gioco forza che potrebbero determinare la vittoria, ma anche una sconfitta cocente.

Sul tavolo di certo oggi ci sono le ambizioni di Giovanna Miele, consigliere comunale, ex Forza Italia, che punta ad una candidatura a sindaco. Una carta al femminile che sarebbe gradita a molti ma che non sarebbe ancora digerita da tutti.

Sul nome della Miele si potrebbe costruire un’alleanza ma ad oggi mancano ancora troppi tasselli per poter comprendere se sia questa la strada che verrà seguita.

In primis non è stata ancora sciolta la riserva sulla suddvisione dei territori tra i partiti.

Non si sa, infatti, a chi spetterà esprimere il candidato, qualora fosse politico, nè a chi spetterà l’ultimo via libera qualora provenisse dalla cosiddetta società civile.

Ricorrere ancora una volta, come sembra stia accadendo a Roma, a nomi “esterni” sarebbe, tra l’altro, un’implicita ammissione di incapacità e di delegittimazione della politica stessa, nel creare una classe dirigente.

In questi giorni i leader stanno lavirando su più fronti con la consapevolezza che il primo passo da compiere non è quello dell’unità a tutti i costi ma del dialogo.

Non servirebbe a nulla, infatti, costruire un’armata elettorale se poi non si avrà la capacità di dare a Latina un governo stabile ed equilibrato basato su una squadra, e sul relativo sindaco, che non hanno la statura, politica, amministrativa e di sintesi necessaria.

Per questo le ambizioni dei singoli oggi stanno passando in secondo piano rispetto all’esigenza cogente di capire che direzione prendere. E l’unità del centrodestra potrebbe non essere così scontata.

Oggi la lotteria dei nomi interessa poco se non l’ambito dei pettegolezzi politici che, come sempre, lasciano il tempo che trovano.

Le battaglie si vincono nel silenzio e gli accordi si stringono fuori dalle luci della ribalta.