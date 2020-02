E’ ai domiciliari ma si aggira tranquillamente per Latina.

Peccato che sia stata riconosciuta e sorpresa, ieri intorno alle 20:30, da un equipaggio della squadra volante impegnata nell’attività di pattugliamento delle zone “calde” della città.

La donna, di 28 anni, è stata notata in via Tasso ed è stata fermata e arrestata per evasione dagli arresti domiciliari.

La 28enne, come disposto dal pubblico ministero di turno Miliano, è stata nuovamente sottoposta ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà domani 15 febbraio.