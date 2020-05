Gli agenti della squadra volante sono intervenuti questa mattina, in seguito a una segnalazione al 113, in via Cerreto La Croce.

Qui, infatti, erano state segnalate alcune persone sospette. Gli agenti arrivati sul posto sono riusciti a bloccare due cittadine di etnia nomade.

A seguito dei controlli una di loro, di 28 anni, nata in Germania, è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per i minorenni di Roma. Deve scontare 4 mesi di reclusione per furto aggravato.

La donna è stata portata nel carcere di Rebibbia, a Roma.