Una autentica tragedia quella che si è consumata poche ore fa in pieno entro a Latina.

All’interno del parco Falcone e Borsellino, infatti, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, tossicodipendente, fulminato con ogni probabilità da una overdose.

L’uomo è italiano, ha circa 60 anni ed è originario di un centro vicino Latina.

E’ stato un passante a notare il corpo riverso a terra dell’uomo ed a chiamare i soccorsi.

Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo nonostante i vani tentativi di rianimazione

A far propendere per l’ipotesi overdose il fatto che la persona stringesse ancora in mano una siringa.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante coordinati dal commissario Giovanni Scifoni.