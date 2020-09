“I cedimenti strutturali alla scuola Camillo Caetani di Latina Scalo sono la prova lampante di cosa l’amministrazione abbia fatto in sei mesi di tempo per garantire la sicurezza degli istituti: nulla”.

Questo il commento del portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco, a seguito del crollo del cornicione che si è verificato ieri nella scuola di Latina Scalo.

“Il fatto che ieri, il giorno prima del suono della campanella del primo giorni di scuola, si siano staccati pezzi di cornicione è gravissimo: ancora poche ore e quello spazio poteva essere invaso da bambini. Abbiamo rischiato una tragedia, evitata per un soffio.

Ma ciò che mi lascia sconvolto è – spiega Di Cocco – l’atteggiamento dell’amministrazione che dà la colpa alla pioggia di questi giorni. Come se fosse strano che in autunno piova”.

Il nodo della sicurezza strutturale degli edifici continua a quanto sembra essere una criticità del tutto irrisolta nel Comune capoluogo.

Lo scorso anno fatti analoghi, ben prima dell’inizio dell’emergenza legata al Coronavirus e alla pandemia, avevano causato la chiusura di aule, il transennamento di aree, l’apertura di cantieri che si sono protratti per mesi.

“In sei mesi di scuole chiuse credo che ci fosse tutto il tempo per fare verifiche e lavori di manutenzione. Delle due l’una: o si è fatto poco, o quel che si è fatto non è stato approfondito a dovere. L’amministrazione comunale, il sindaco Coletta e l’assessore Ranieri diano delle risposte alle famiglie che hanno diritto – conclude Di Cocco – di far riprendere la scuola ai figli e di poterlo fare in tutta sicurezza, cosa che al momento sembra mancare”.