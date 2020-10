Una bella pagina è stata scritta oggi per la storia di Latina. Un nuovo passo verso il restauro delle statue di Ulderico Conti poste nel piazzale antistante Palazzo M e verso il recupero del Murales di Sergio Ban sul muro che circonda l’ex Campo Profughi di Latina, attuale sede della facoltà universitaria di Economia e Commercio, è stato compiuto.

Il via definitivo al restauro delle statue è stato determinato dalla donazione di un progetto realizzato dalla restauratrice Pina Naìtana, una operazione promossa dal Movimento Storico Culturale ‘Mi chiamo Littoria’, rappresentato dal Gen. Euro Rossi e d Simone Di Leginio, rispettivamente presidente e vicepresidente del movimento.

Presenti all’incontro l‘assessore alla cultura Silvio Di Francia e il presidente della commissione cultura, Fabio D’Achille che hanno delineato i prossimi passi dell’operazione di restauro.

Si tratta del passaggio in Soprintendenza di Latina e successivamente in giunta per l’accettazione formale della donazione che preludono all’affidamento del restauro vero e proprio.

I ringraziamenti sono stati rivolti anche al Comitato “Salviamo le Statue” che ha promosso la campagna di finanziamento attraverso il meccanismo dell’Art Bonus, al Consiglio Comunale che ha stanziato all’unanimità i 10.000 euro fondamentali al raggiungimento della cifra necessaria al restauro completo e al Colonnello Michele Bosco, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Latina, che si è molto prodigato per il restauro.

Attualmente sono stati raccolti, attraverso l’Art Bonus, 14.400 euro per le Statue di Conti e 5.000 euro per il restauro del Murales di Sergio Ban, ai quali si aggiungono i 10.000 euro del consiglio comunale.