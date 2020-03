Nuovi alberi a Latina. Grazie ai Sikh. Presto saranno piantati nuovi alberi a Latina nelle periferie.

Le zone interessate sono Campo Boario, zona cimitero, nell’oasi ecologica urbana dei quartieri “Nuova Latina” e Nascosa, a Borgo San Michele e a Borgo Sabotino.

“Si tratta di aree periferiche della città, che da piano regolatore sono considerate aree verdi e che oggi vengono curate solo con il taglio del verde – spiega il presidente della commissione ambiente e capogruppo Lbc, Dario Bellini – aree che puntiamo a riqualificare con interventi ambientali e di decoro che, nelle more della realizzazione di un piano del verde urbano approfondito ed articolato, restano importanti per il nostro ambiente”.

Il prossimo appuntamento con le piantumazioni è davvero a breve termine. L’8 marzo, dalle 9 alle 18, si procederà nell’oasi verde “Susetta Guerrini” alla messa a dimora delle prime 113 piante donate dai Sikh per la ricorrenza che riguarda il guru Nanak. Un progetto al quale sta lavorando con grande impegno la consigliera con mandato al decoro urbano, Loretta Isotton.

L’area coinvolta è quella più vicina alla chiesa di San Luca e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Sta anche per essere messo in atto un censimento delle alberature della città: un professionista – conclude Bellini – è stato già individuato dal comune ed una prima parte sarà già svolta con uno stanziamento di trentamila euro. Per ciascuna pianta sarà fotografato lo stato di salute. Ad oggi il nostro bilancio del verde parla di 300 abbattimenti e 2000 piantumazioni. Altre ne saranno effettuate a brevissimo. L’unica azione che abbiamo trovato conclusa era la sostituzione delle lampadine dei semafori. Noi ne abbiamo concluse 18, finora, tra cui ci sono illuminazione pubblica a led, car sharing e rete distribuzione elettrica e proprio le piantumazioni”.

In fase di ultimazione anche le nuove piantumazioni di viale Mazzini, che andranno a sostituire le piante pericolanti abbattute in via precauzionale.