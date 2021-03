Un giovane nigeriano ha interrotto questa mattina il servizio mensa della Caritas di Latina e si è rifiutato di consegnare i documenti ai carabinieri intervenuti per calmarlo. Momenti di tensione nella struttura di via Virgilio. Il 27enne, in Italia senza fissa dimora, con continue azioni di disturbo nei confronti degli operatori volontari, ha impedito le operazioni di somministrazione dei pasti.

L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità resistendo energicamente ai militari dell’Arma, che sono riusciti comunque a bloccarlo. Il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.