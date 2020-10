Rifiuti lungo la strada e quel degrado che a Latina continua a farla da padrone.

Si inserisce in questo contesto la denuncia del portavoce comunale di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco.

“C’è un’altra discarica abusiva a Borgo Bainsizza. L’inciviltà delle persone è davvero incredibile”.

Di Cocco ha corredato la denuncia di immagini che dicono molto più di mille parole.

La situazione presso l’acquedotto di Borgo Bainsizza, ai bordi della carreggiata in una zona che si trova ai confini tra i Comuni di Latina e Cisterna è vergognosa.

“C’è di tutto, dagli scarti di muratura ad arredi, carte, materassi, giocattoli per i bambini. E’ evidente che c’è uno scarico incontrollato di rifiuti. Chiedo per questo, a chi di competenza, di intervenire e rimuovere quesi cumuli di rifiuti ed a bonificare l’area. Una situazione che, purtroppo, nei borghi della nostra città, è sempre più preoccupante. L’inciviltà di alcuni cittadini deturpa la bellezza del nostro territorio. Serve collaborazione tra l’azienda ABC e, soprattutto, con le forze dell’ordine per arginare questo fenomeno che denota anche mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente e della città. Va ricordato che l’abbandono indiscriminato di rifiuti è punibile con multe salatissime”.