Epilogo previsto ma evitabile se solo si fosse fatta attenzione a quella programmazione e manutenzione che oggi hanno portato alla chiusura definitiva degli unici accessi al mare disponibili per i diportisti.

Questa mattina l’area del ponte sul Mascarello che, come anticipato da Latinaquotidiano.it, la settimana scorsa era stato blindato anche a pedoni e ciclisti, con new jersey in cemento, è stata interdetta a tutti.

Il 20 luglio è prevista infatti la prova statica sul ponte e l’area deve essere completamente libera.

I diportisti ora potranno accedere al mare solo da Rio Martino, o meglio dall’unico scivolo al mare esistente ed utilizzabile che è quello collocato sul lato Sabaudia del porto canale.

Con tutte i disagi, noti da anni, che questo comporta.

Il primo riguarda la mobilità considerato che l’area in cui i diportisti possono accedere con i carrelli per mettere in mare le barche è limitata, spesso occupata da camper e auto, rendendo un salto ad ostacoli lo scarrellamento.

Il secondo riguarda l’annosa questione dello stato di salute della banchina costantemente oggetto di riparazioni ed interventi da parte dei diportisti, perchè si stacca dalla sponda e sta pian piano affondando.

Latina oggi non solo manca di punti di alaggio ma soprattutto di un litorale attrezzato con servizi e un’offerta capace di ridare sviluppo a tutta la marina di cui gli ormeggi dovrebbero rappresentare un punto di forza considerato il comparto e l’indotto che lo rappresenta ad oggi lasciato a sopravvivere.

Manca una visione generale di sviluppo e le attività legate non solo a questo comparto ma a tutta la marina di Latina stanno piano piano soffocando nel nulla che li circonda.