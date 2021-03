Latina, dipendente positivo: il proprietario chiude la caffetteria

Un dipendente della Caffetteria Desiderio di Latina è risultato positivo al Covid, per questo il proprietario ha deciso di fermare l’attività per qualche giorno.

“Volevo comunicarvi – ha scritto su Facebook Vincenzo, avvertendo i clienti – che chiuderemo e riapriremo dopo Pasqua poiché un componente della nostra ‘Squadra’ ha contratto il covid.

Oggi abbiamo provveduto alla sanificazione dell’intero locale e abbiamo fatto tutti il tampone risultato Negativo per tutti, ma la nostra professionalità e coscienza ci impone questo ulteriore sacrificio, faremo anche un periodo volontario di quarantena fino al momento in cui potremmo avere la certezza di poter ricominciare.

Auguriamo una pronta guarigione al componente dello Staff a cui vogliamo tanto bene… ma spero che anche voi ce ne vogliate. NON CI VOLEVA ….MA PASSEREMO ANCHE QUESTA!!!!!! Spero – ha concluso – il nostro possa essere un Esempio”.

Un giusto comportamento per superare tutti insieme questa terribile epidemia che ha messo in ginocchio soprattutto i proprietari di bar, pub e ristoranti, colpiti, più di altri dalle misure restrittive messe in campo per arginare i contagi.

La preoccupazione per i clienti però verrà ripagata all’apertura, tantissimi sono stati infatti i messaggi di solidarietà.