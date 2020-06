Il 15 giugno anche il reparto della medicina di urgenza adibito a Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha concluso il suo operato con le dimissioni dell’ultimo paziente.

“Complimenti a tutti i colleghi, perché sottoposti a enorme stress e, perché no, diciamocelo pure, paura, non si sono tirati indietro – commenta sulla sua pagina social Alessandro Cozzolino – ma hanno adempiuto al loro dovere con professionalità e coraggio. La speranza è che dalla definizione di eroi non si finisca nel dimenticatoio”.

Un’immagine per mille parole quella che sta facendo il giro dei social. Un abbraccio che simboleggia il lavoro svolto, spalla a spalla senza mai fermarsi, senza piegarsi alla stanchezza e al dolore, per assistere i malati sino alla fine e dare sostegno ai familiari.

Un lavoro che ha reso l’ospedale Goretti ancora una volta eccellenza grazie allo straordinario sforzo e all’incredibile professionalità di chi vi opera a tutti i livelli, nessuno escluso.

Ora, anche nel rispetto di tutti coloro che per mesi hanno lavorato senza sosta, l’imperativo resta di non abbassare la guardia.

Il virus non è sconfitto ma sconfiggerlo spetta anche al rispetto, da parte di ciascuno di noi, delle regole.